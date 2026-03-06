Inauguran una exposición en el Museo Krekovic sobre la invisibilización de la mujer en la historia del arte

Exposición 'Quí falta al museu?' en el Museu Krekovir. - CONSELL DE MALLORCA

El Consell de Mallorca ha inaugurado este viernes la exposición 'Quí falta al museu?' en el Museo Krekovic con motivo del Día Internacional de la Mujer y sobre la invisibilización de la mujer en la historia del arte.

Según ha informado el Consell en una nota de prensa, esta propuesta que han creado los alumnos de Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA) del IES Nou Llevant, es una reflexión sobre la invisibilización de la mujer en la historia del arte y podrá visitarse hasta el 22 de marzo en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y los miércoles también de 16.30 a 20.00 horas.

La exposición, según ha explicado el Consell, parte de la metodología del colectivo feminista Guerrilla Girls, fundado en Nueva York en 1985, y utiliza el lenguaje visual contemporáneo para cuestionar quién ha sido excluido de los museos y por qué.

Este proyecto combina fotografía, instalación y creación sonora, y convierte al alumnado en protagonista de una reflexión crítica sobre la representación, el anonimato y la reivindicación feminista.

La muestra presenta una serie de fotografías en las que el alumnado aparece con una caja de cartón intervenida con mensajes críticos y reivindicativos.

Según el comunicado, estas cajas funcionan como "máscaras simbólicas", inspiradas en las conocidas máscaras de gorila utilizadas por el colectivo Guerrilla Girls para denunciar el anonimato forzado y la falta de reconocimiento de las mujeres en la historia del arte.

De esta forma, el alumnado oculta su rostro para poner el foco en el mensaje y no en la identidad, al igual que lo hacían las artistas estadounidenses, para evidenciar cómo tantas mujeres han sido silenciadas o invisibilizadas.

Cada caja incorpora reflexiones, preguntas y datos que cuestionan los relatos oficiales de los museos e invitan a repensar quién está presente en ellos y quién falta.

La exposición concluye con un muro de cajas que simboliza la fuerza colectiva y la construcción de un discurso compartido, en contraposición con la visión fragmentada que a menudo ha acompañado la representación de las mujeres.

Además, el espacio incorpora un ambiente sonoro creado con las voces de los alumnos, que recitan textos, preguntas y reivindicaciones vinculadas al proyecto.