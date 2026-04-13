Inauguran la nueva 'escoleta' de Na Penyal en Cala Millor con 74 plazas

Niños en la 'escoleta' de Na Penyal en Cala Millor - CAIB

PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha inaugurado este lunes la nueva 'escoleta' de 0 a 3 años ubicada en el edificio anexo del CEIP Na Penyal de Cala Millor.

El centro, que entró en funcionamiento al inicio de este curso escolar, ofrece 74 plazas distribuidas en seis aulas, dos para cada franja de edad: bebés, de uno a dos años y de dos a tres años.

Educación ha informado que la nueva 'ecoleta' ha contado con una aportación de 932.000 euros del Govern financiados con fondos europeos MRR Next Generation.

Igualmente, la Conselleria ha asumido la gestión directa del centro, integrándolo en la red pública de 'escoletas' que gestiona, y se beneficia también de la gratuidad de la etapa 0-3.

El departamento que dirige Antoni Vera ha subrayado que este curso 2025/2026 se ofrecen más de 14.140 plazas públicas, lo que supone un incremento de 1.702 plazas más respecto al curso anterior.

Además de Na Penyal, la Conselleria gestionar directamente otros nuevos centros, entre ellos la 'escoleta' de Can Baix Sol, en Marratxí; la de Santa Eulària; la de Sant Rafel, en Sant Antoni de Portmany; la de Guillem Ballester i Cerdó, en Muro; así como diversas aulas de 0 a 3 años habilitadas en CEIPs de todo el territorio.