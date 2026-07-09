Inca es la localidad de Baleares más barata para alquilar una vivienda con un precio de 12,4 euros/m2, según idealista

Archivo - Avenida Jaume I de Inca. - AYUNTAMIENTO DE INCA - Archivo

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alquiler de una vivienda en Inca durante el segundo trimestre de 2026 se ha situado en los 12,4 euros por metro cuadrado, lo que le convierte en el municipio más económico de Baleares para alquilar una casa.

Este es uno de los datos que se extraen del análisis realizado por el portal inmobiliario idealista sobre las localidades más baratas de España para alquilar y que, en el caso de Inca, se encuentra un 38,7% por debajo de la media de Baleares, donde el alquiler cuesta una media de 20,2 euros/m2.

Baeza, en la provincia de Jaén, es el municipio más barato para alquilar una vivienda en España, con 5,2 euros/m2 al mes de media. Después se encuentran las localidades de Almendralejo (Badajoz), Úbeda (Jaén), Lucena (Córdoba) y Puertollano (Ciudad Real) todas con 6,5 euros/m2.

Los siguientes son Almansa (Albacete) con 6,6 euros/m2, Linares (Jaén) con 6,7 euros/m2, Plasencia (Cáceres) y Ponferrada (León), ambos con 6,9 euros/m2. Ya por encima de los 7 euros/m2 están Valdepeñas (Ciudad Real) y Ontinyent (Valencia) con 7,1 euros/m2, Lorca (Murcia) con 7,2 euros/m2, Ogíjares (Granada) con 7,3 euros/m2, Mérida (Badajoz) y Alcantarilla (Murcia) con 7,4 euros/m2, y Molina de Segura (Murcia) con 7,5 euros/m2.

El ranking de las 25 localidades más baratas de España lo completan Motril y La Zubia (ambos en Granada) con 7,6 euros/m2, Calatayud (Zaragoza), Narón (A Coruña), Ronda (Málaga) y Elda (Alicante) con 7,7 euros/m2, y Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Benicarló (Castellón) y Almassora (Castellón) con 7,9 euros/m2.

El estudio realizado por idealista se completa con las localidades más asequibles de cada una de las 17 comunidades autónomas españolas y los puestos con los precios más elevados los ocupan Arucas (Canarias) con 10,2 euros/m2, Arroyomolinos (Madrid) con 11,4 euros/m2, Pamplona (Navarra) con 11,4 euros/m2, Inca y Vitoria (Euskadi) con 12,6 euros/m2.