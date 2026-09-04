Inca solicitará a la justicia la suspensión cautelar del proceso para elegir al nuevo director de su Teatre Princial

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, en una rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE INCA

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Inca solicitará a la justicia la suspensión cautelar del proceso de selección del nuevo director del Teatre Principal del municipio.

El recurso ha sido aprobado este mismo viernes por la Comisión Informativa y deberá ser refrendado en el pleno ordinario previsto para el próximo jueves.

El Consistorio, en un comunicado, ha alertado que las bases para elegir al nuevo director han sido aprobadas pese a contar con informes desfavorables de los servicios jurídicos y de la Fundación Teatre Principal, lo que implica que "podría ser impugnado por cualquiera de los candidatos que se presenten".

El alcalde de Inca y presidente de la Fundación, Virgilio Moreno, ha considerado necesario acudir a los tribunales "para garantizar la legalidad del procedimiento". "No podemos permitir que se ponga en marcha un proceso de selección con un informe jurídico desfavorable", ha manifestado este viernes en una rueda de prensa.

Moreno ha acusado al Govern y al Consell de Mallorca, que junto al PP de Inca votaron a favor del acuerdo adoptado el jueves por el Patronato de la Fundación Teatre Principal, de cometer "todo un atropellar". A su parecer, con esta "acción coordinada", están "intentando controlar el proceso de selección e interferir en el funcionamiento ordinario" de la institución.

"Nuestra obligación es defender el Teatre Principal de Inca, su autonomía y su correcto funcionamiento. No cuestionamos la necesidad de seleccionar una nueva dirección, sino que se quiera hacer mediante un procedimiento que los mismos servicios jurídicos de la Fundación han advertido que no es conforme a derecho", ha insistido.

Es por todo ello que, siempre y cuando reciban el visto bueno del pleno municipal, el Ayuntamiento interpondrá un recurso judicial y solicitará la suspensión cautelar del proceso de selección.

El alcalde, además, ha puesto en valor el esfuerzo económico de 400.000 euros anuales que el Consistorio realiza para garantizar su funcionamiento diario. Pese a que la propiedad de la Fundación la reparten de forma equitativa (33,3%) con el Govern y el Consell, estos aportan 150.00 y 100.000 euros anuales, ha subrayado.

"Reclamamos que esta responsabilidad se traduzca en una participación real en la toma de decisiones y en la financiación. Lo que no podemos aceptar es asumir la mayor parte del esfuerzo económico y, al mismo tiempo, que se quiera dejar al Ayuntamiento al margen de decisiones fundamentales para el futuro del Teatro", ha concluido.

Moreno ha estado acompañado en la rueda de prensa por la vicepresidenta de la Fundación, Alice Weber, y el miembro del Patronato Andreu Campañero.

La consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca, ha defendido este mismo viernes un proceso que ha garantizado que se hará "de manera objetiva" y con "transparencia y libertad".

"No estamos haciendo nada que no sea lógico, que no sea abrir las puertas con transparencia con máxima colaboración para que las personas interesadas se presenten a la dirección del Teatre Principal, incluso el director actual, con quien no tenemos ningún tipo de inconveniente", ha esgrimido.