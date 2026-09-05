Incautadas 1.940 cajetillas de tabaco de contrabando a un pasajero en el aeropuerto de Palma - GUARDIA CIVIL

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han incautado 1.940 cajetillas de tabaco de contrabando y han levantado un acta de infracción contra un pasajero procedente de Roma al aterrizar en el aeropuerto de Palma.

Los hechos ocurrieron durante los controles rutinarios que se realizan a los pasajeros en la terminal de llegadas, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Los agentes detectaron a un hombre, de 27 años y nacionalidad armenia, con una actitud nerviosa al recoger su equipaje que despertó las sospechas de los efectivos.

Así, los agentes de la Guardia Civil conjuntamente con Aduanas, interceptaron al sospechoso cuando trataba de abandonar la terminal. El pasajero respondió a las preguntas de los agentes de forma nerviosa y con evasivas, manifestando que no tenía nada que declarar.

El hombre fue trasladado a las dependencias de la aduana del aeropuerto para realizar una inspección exhaustiva de sus pertenencias.

Tras someter sus dos maletas facturadas a una inspección por escáner y una posterior apertura manual, se hallaron en su interior 1.940 cajetillas de tabaco, cuyo valor de mercado asciende a 10.458 euros y carecerían de los precintos fiscales obligatorios.

Debido a que la cantidad excedía notablemente los límites legales permitidos para el uso personal, procedieron a la aprehensión de la totalidad de la mercancía y a la emisión de la correspondiente denuncia de contrabando, la cual puede conllevar multas que superan el triple del valor del tabaco intervenido.