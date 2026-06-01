Incautan en Playa de Palma 76 prendas de ropa deportiva falsificada que iba a ser destinada a venta ambulante

Material incautado falsificado - CORT

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha incautado 76 prendas de ropa deportiva falsificada en la zona de Playa de Palma que iban a ser destinadas a venta ambulante ilegal.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los hechos tuvieron lugar el pasado 27 de mayo, sobre las 12.48 horas, cuando agentes adscritos al distrito Playa, mientras patrullaban por la calle Llaüt, observaron a un varón que circulaba en bicicleta con dos bolsas de gran tamaño y una mochila. Ante el riesgo que suponía para la seguridad vial, le dieron el alto y constataron que transportaba diversas prendas de ropa deportiva de marca, sin ningún tipo de autorización o licencia para su comercialización.

Así, ante las sospechas de que se trataba de material falsificado, le intervinieron el género e instruyeron un informe penal por un presunto delito contra la propiedad industrial. Asimismo, se le comunicó su condición de investigado no detenido y la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuera citado. Además, se remitió una copia del atestado a la Policía Nacional.

El material incautado quedó depositado en el almacén judicial de la Policía Local a disposición de la autoridad judicial competente.