Se incendia la cabina de un camión que circulaba por la carretera de Valldemossa

Archivo - Carretera Valldemossa (Baleares), tráfico, coches - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cabina de un camión con semirremolque se ha incendiado la mañana de este jueves cuando circulaba por la carretera de Valldemossa.

El suceso, según han informado desde la Guardia Civil, se ha producido poco antes de las 07.00 horas a la altura del kilómetro 6 de la Ma-1110, poco antes de la salida hacia la Universitat de les Illes Balears (UIB).

El camión circulaba por la vía cuando, en circunstancias que se desconocen, la cabina se ha incendiado. Los bomberos han sofocado el fuego y el conductor ha resultado ileso.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han regulado el tráfico durante unas horas, mientras el camión estaba situado en el arcén de la carretera a la espera de ser retirado.