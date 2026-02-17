Se incendia una vivienda en Montuïri con una persona de 89 años en su interior

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han intervenido en el incendio ocurrido este martes en el interior de una vivienda del municipio mallorquín de Montuïri, en cuyo interior se encontraba una persona de 89 años.

La víctima ha sido atendida por los sanitarios del SAMU 061, pero por el momento se desconoce su estado de salud ni si ha sido trasladada a un centro hospitalario.

El fuego, según han informado los bomberos, ha ocurrido este martes en un inmueble ubicado en la calle des Mig de Montuïri.

Las primeras hipótesis apuntan a que las llamas se habrían originado en una chimenea.