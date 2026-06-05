Incendio en Binissalem: bomberos refrescan la zona y retiran partes de la fachada a punto de caer

Bomberos de Mallorca en la zona del incendio. - AYUNTAMIENTO DE BINISSALEM

PALMA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de Mallorca han permanecido durante la noche en la zona del polígono industrial de Binissalem afectada por un incendio desde la madrugada del jueves y han ejecutado tareas de refresco y han retirado chapas de la fachada de la nave más afectada que corrían riesgo de derrumbe.

El técnico de bomberos José Argandoña ha explicado que durante la noche se han hecho tres turnos de trabajo con los parques de Sóller, Alcúdia e Inca, que sigue esta mañana en la zona.

Las labores siguen este viernes centradas en continuar con la extinción desde tierra y desde la autoescala. También se ha saneado la fachada, retirando chapas que corrían riesgo de derrumbe.

Cabe recordar que desde la madrugada del jueves el incendio afecta principalmente a tres naves, dos de una empresa de eventos deportivos y la tercera de una empresa de destrucción del papel.