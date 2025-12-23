Un incendio calcina la terraza de un local en Alcúdia. - POLICÍA LOCAL DE ALCÚDIA

PALMA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha calcinado la terraza de un local comercial en Alcúdia (Mallorca), aunque no ha habido que lamentar daños personales.

Los hechos ocurrieron este lunes, sobre las 20.15 horas en la avenida Pere Mas i Reus, según ha informado el cuerpo en redes sociales.

Fue entonces cuando se declaró un incendio en un local comercial situado en los bajos de un edificio de esta avenida, aunque gracias a la rápida y eficaz actuación de los bomberos, el fuego pudo ser controlado y extinguido con rapidez.

La terraza del local ha quedado totalmente calcinada, pero no se han producido daños en el resto del edificio ni tampoco ha resultado herida ninguna persona.