Un incendio calcina una vivienda en Palma

PALMA, 31 (EUROPA PRESS)

Un incendio ha calcinado totalmente una vivienda situada en la tercera planta de un edificio de la calle Simó Ballester con avenida Argentina.

El fuego se ha originado poco antes de las 16.00 horas de este domingo en el tercer piso del edificio, que tiene un total de 12 plantas, según han informado los Bomberos de Palma.

Efectivos del parque de Sa Taulera se han desplazado hasta el lugar para sofocar las llamas, que salían por las ventanas del inmueble. El fuego se ha originado en el comedor, aunque todavía se desconocen las causas.

En el momento el incendio no había ninguna persona en la vivienda y, han señalado los bomberos, el resto de moradores del edificio se han confiado en sus viviendas o han subido a la terraza. El fuego ya ha sido extinguido.

El SAMU 061 ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico y otra de soporte vital avanzado, así como un jefe de guardia y vehículo de logística. Los sanitarios han atendido en el lugar a una mujer afectada por inhalación de humo de carácter leve, según la información del SAMU 061.