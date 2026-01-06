Un incendio por una calefacción doméstica deja 8 heridos en Alcúdia

Vivienda afectada por el incendio. - POLICÍA LOCAL DE ALCÚDIA

PALMA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado en sistema de calefacción doméstico ha dejado este martes ocho heridos en Alcúdia (Mallorca).

Según la información de la Policía Local del Municipio, la alarma saltó a las 02.20 horas de este martes en la calle Fuerteventura.

El incendio afectó a una habitación del domicilio y antes de la llegada de los servicios de emergencia, varios vecinos intervinieron de manera solidaria, intentando sofocar las llamas desde el exterior con mangueras.

A la llegada de las patrullas, se solicitó la activación del 112 y se movilizaron efectivos sanitarios y refuerzos del cuerpo de bomberos, que se hicieron cargo de la extinción del incendio, evitando su propagación y dejando la zona asegurada.

Los agentes actuantes realizaron una primera intervención utilizando el extintor del vehículo policial, hasta la llegada de los bomberos.

Los servicios sanitarios han atendido a un total de ocho personas afectadas por el siniestro, principalmente por inhalación de humo y crisis de ansiedad, así como una lesión en una muñeca. Varias de ellas fueron trasladadas al Hospital de Inca para su valoración.

Dos agentes de la Policía Local también resultaron afectados por inhalación de humo, pudiendo continuar posteriormente con el servicio con normalidad.

El origen del incendio estaría relacionado con un sistema de calefacción doméstico.