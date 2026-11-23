1136383.1.260.149.20261123110518 Un helicóptero carga agua en las labores de extinción. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este domingo en la península de Formentor quema ya más de 200 hectáreas, según han confirmado este lunes desde el punto de mando avanzado la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet.

Cabe recordar que dos helicópteros de se han incorporado en la mañana de este lunes a las labores de extinción del incendio declarado este domingo en la península de Formentor, que evoluciona favorablemente. También se ha solicitado la incorporación de dos aviones anfibios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Al mismo tiempo, participan en la labores de extinción cuatro autobombas, 46 bomberos forestares y cuatro agentes de medio ambiente.

La Conselleria ha informado de que a las 09.40 horas la evolución del incendio era favorable y de gravedad potencial 1 con la previsión de incorporar más medios y a la espera de poder determinar la superficie afectada.