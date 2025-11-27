Incendio mortal de ses Païsses: el jurado declara culpable a la acusada

La acusada, vestida de blanco, en la Audiencia. - EUROPA PRESS

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de asesinato a la acusada del incendio mortal de ses Païsses, en Ibiza, en el que en agosto de 2023 perdió la vida un hombre de 77 años y por el que podría ser condenada a prisión permanente revisable.

Los miembros del jurado, que han deliberado desde el pasado martes, han considerado por unanimidad que existen pruebas suficientes para condenar a la sospechosa por un delito de asesinato e incendio.

Los hechos se remontan a la madrugada del 3 de agosto de 2023, momento en que ardió la vivienda en la que dormían una pareja de ancianos. La mujer logró escapar, pero el hombre, totalmente incapacitado, murió asfixiado en la cama.

La Fiscalía pide para la mujer, pareja del hijo de la víctima, una condena de prisión permanente revisable apuntando a un móvil económico. La defensa de la acusada reclamaba la absolución apuntando a una acusación "injusta" que nace únicamente de las sospechas de una de las hijas de la víctima.

La acusada declaró en último lugar y negó todas las acusaciones que vertidas contra ella. Sí que reconoció, sin embargo, que aquella noche salió de su domicilio a las 01.05 horas, como mostraron las cámaras, pero negó categóricamente que se dirigiera al domicilio de la víctima.