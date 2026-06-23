Un incendio quema tres hectáreas de una fina agrícola de Montuïri

Bomberos de Mallorca actúan en un incendio agrícola en Montuïri. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado la mañana de este martes, ya bajo control, ha quemado alrededor de tres hectáreas de la finca agrícola de Son Company, ubicada en el municipio de Montuïri.

El fuego se ha confirmado sobre las 12.15 horas y ha sido catalogado como de gravedad potencial cero, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Por parte del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) se han activado cuatro medios aéreos, una autobomba, diez bomberos forestales y dos agentes de medio ambiente.

Los Bomberos de Mallorca han movilizado efectivos de los parques de Llucmajor y Manacor, así como un sargento y un técnico.

Sobre las 14.00 horas, según el cuerpo de emergencias, el fuego ya había sido controlado tras quemas una extensión aproximada de tres hectáreas.