Un incendio en una vivienda deshabitada en Palma provoca el derrumbe del techo

Archivo - Bomberos de Palma en Dalt Murada, frente a la Catedral - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado este martes en una vivienda en el número 37 de la calle del Vinyet, en el barrio de Son Espanyolet, ha provocado el derrumbe del techo, sin que haya resultado herida ninguna persona.

Según ha informado la Policía Local, que se ha desplazado hasta el lugar, los vecinos han señalado que la vivienda llevaba dos años deshabitada, por lo que se desconocen las causas del incendio.

Los Bomberos de Palma también han actuado, sofocando el fuego en la planta baja. El incendio ha provocado el hundimiento del techo, pero no ha afectado a las viviendas colindantes.