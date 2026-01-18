Una incidencia en la catenaria cerca de la estación de Marratxí provoca retrasos en la red ferroviaria de Mallorca

Archivo - Un tren en los talleres de SFM. Recurso. Archivo. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia en la catenaria cerca de la estación de Marratxí ha provocado retrasos, este domingo, en la red ferroviaria de Mallorca.

Así lo han informado desde Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), esta jornada, en un hilo de mensajes publicados en la red social 'X' (antes Twitter), recogidos por Europa Press.

A las 07.16 horas, se ha advertido de una incidencia en la catenaria cerca de la estación de Marratxí, que ha obligado a interrumpir temporalmente el servicio en toda la red.

Unos minutos más tarde, a las 07.31 horas, se ha comunicado que la circulación ya había podido restablecerse pero la incidencia obligaba a circular por vía única en el tramo entre Pont d'Inca y Es Caülls en ambos sentidos. Esto ha generado algunos retrasos en el servicio, por lo que desde SFM han pedido disculpas a los usuarios por las molestias que esta situación haya podido ocasionarles.

Finalmente, poco antes de las 09.00 horas, a las 08.57 horas, Serveis Ferroviaris de Mallorca ha apuntado que se ha recuperado la circulación por ambas vías en el tramo afectado. No obstante, se mantenían aún algunos retrasos que, han confiado desde SFM, tras reiterar sus disculpas, se irán recuperando progresivamente.