Las indemnizaciones por los daños meteorológicos en la campaña de la patata alcanzarán los 600.000 euros

Campo - CAIB

PALMA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Las indemnizaciones del seguro agrario por los daños sufridos por episodios meteorológicos adversos en la campaña de la patata de sa Pobla de 2025 superarán los 600.000 euros.

Así lo ha destacado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, que ha hecho el seguimiento de los distintos episodios de adversidad climática que han afecatado esta campaña, marcada por episodios de pedrisco y fuertes vientos.

En un comunicado, la Conselleria ha subrayado que la respuesta del sistema de seguros agrarios es la principal herramienta de apoyo y estabilidad para el sector.

Según los datos del informe trasladado a las organizaciones agrarias, los episodios registrados han afectado a un total de 250,6 hectáreas aseguradas, con una producción asegurada de 10,6 kilos y un valor de producción de 3,1 millones de euros.

En concreto, el episodio de pedrisco de noviembre de 2025 afectó a parte de la superficie asegurada, mientras que los vientos registrados los días 14 y 16 de febrero y 14 y 19 de marzo de 2026 han concentrado la mayor parte de los daños, especialmente en términos de superficie y volumen de producción comprometido.

Hasta la fecha, se han abonado 407.500 euros en indemnizaciones, a los que se suman 200.000 euros más en fase de estimación, lo que sitúa la indemnización total prevista en 607.500 euros.

Asimismo, del total de superficie afectada, 188,2 hectáreas ya han sido tasadas, mientras que las 62,4 hectáreas restantes continúan en proceso de valoración.

En esta línea, la Conselleria ha iniciado los trabajos técnicos para trasladar a Agroseguro la necesidad de actualizar los precios de indemnización de la patata temprana, con el objetivo de adecuarlos a la realidad actual del cultivo; en cambio, en el caso de la patata extratemprana, los valores se consideran ajustados.

Actualmente, han destacado, la línea de seguro agrario de la patata cuenta con un nivel de apoyo público elevado. En la campaña de 2025, correspondiente a la línea 307, la subvención del Ministerio de Agricultura cubrió el 31,3 por ciento del coste de la prima y la aportación del Govern alcanzó el 33,1 por ciento, de manera que el agricultor asumió el 35,6 por ciento restante.

En comparación con el año 2019, el apoyo público al seguro agrario se ha incrementado. Entonces, el Ministerio cubría el 28,4 por ciento de la prima, la CAIB el 27,9 por ciento y el tomador del seguro asumía el 43,6 por ciento del coste.

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha subrayado que "el seguro agrario de la patata es actualmente la principal herramienta de seguridad para el agricultor ante episodios meteorológicos adversos y que está demostrando que funciona y responde cuando el sector lo necesita".

"El Govern trabaja para seguir impulsando su contratación y mejorar las coberturas, porque aporta estabilidad y permite que las explotaciones puedan afrontar campañas especialmente complicadas", ha explicado.

La Conselleria recuerda que, de acuerdo con la normativa europea, la subvención pública de los seguros agrarios puede alcanzar, como máximo, el 70 por ciento del coste total de la prima -descontadas las penalizaciones-, un límite al que actualmente se aproxima la línea de seguro de la patata.

Durante la campaña de 2025, un total de 63 agricultores contrataron el seguro agrario de la patata. El coste medio de la prima se situó en 5.276,3 euros, de los cuales el productor asumió 1.861,7, mientras que el resto se financió mediante subvenciones del Ministerio y de la CAIB.