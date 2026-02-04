InfoJobs registra más de 4.500 vacantes de empleo en el inicio de año en Baleares

Archivo - Una cerveza rubia de grifo tirada en copa de cristal. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

InfoJobs ha registrado en enero un total de 4.542 vacantes en Baleares, un 0,26% más que en el primer mes del año pasado y un 42% más que el mes anterior.

Según los datos del portal de empleo, en toda España se registraron 179.256 vacantes, con un ligero repunte del 2% respecto al mes anterior. En la comparativa interanual las cifras también se mantienen estables, con una sutil caída del 2%.

Comercial y ventas (15%); compras, logística y almacén (12%); y profesiones, artes y oficios (11%) reúnen casi el 40% del total de vacantes ofertadas en enero en la plataforma.

En la comparativa mensual, la mayoría de las categorías presentan datos positivos. Después del descenso de vacantes en diciembre por el adelanto de la campaña navideña, este mes se aprecia una reactivación de la actividad comercial.

En este sentido, comercial y ventas es la que más vacantes registra, con 27.197 puestos ofertados. Además, crece un 23% frente a diciembre, cuando se registraron 22.133 vacantes. Sin embargo, en la comparativa anual sufre un descenso del 18%.

Entre las vacantes registradas en InfoJobs en enero, se publicaron un total de 84.296 puestos de trabajo que ofrecían contrato indefinido, representando el 47% de las vacantes que informaban sobre la tipología de contrato. Por otro lado, los contratos de duración determinada, 47.081, han supuesto el 26,3% del total en la plataforma.

En lo que respecta al tipo de jornada a realizar, predominaron las vacantes que ofrecían jornada a tiempo completo, representando el 65,3% del total. El 18% de los puestos de trabajo ofrecían jornada parcial.