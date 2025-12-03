InfoJobs suma más de 4.200 vacantes de empleo en noviembre en Baleares

Archivo - Una moto de reparto. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) - El portal de empleo Infojob ha registro en noviembre un total de 4.284 vacantes de empleo en Baleares, un 38,7% más que en el mismo mes del año anterior, y ligeramente por debajo de las vacantes de octubre (4.345).

La evolución de las vacantes publicadas en la plataforma durante noviembre muestra un adelanto ya previsto de las contrataciones en los sectores vinculados al consumo -compras, logística y almacén; comercial y ventas; atención al cliente; y venta al detalle-- como consecuencia de que las campañas del Black Friday y la Navidad se activan cada vez más temprano. Este año, gran parte de la oferta laboral se concentró ya en septiembre y octubre.

Compras, logística y almacén (19% del total); comercial y ventas (14,5%), atención al cliente (9,3%) y venta al detalle (5,5%) reúnen casi la mitad (48%) de las vacantes ofertadas. O lo que es lo mismo, casi 5 de cada 10 vacantes corresponden a una de estas categorías, ligadas a la actividad comercial.

Los datos de InfoJobs correspondientes a noviembre evidencian una desaceleración de las contrataciones en la mayoría de las categorías, incluidas aquellas ligadas al consumo (a excepción de compras, logística y almacén que sube un 23%).

En estos sectores se ha producido un adelanto del ciclo habitual de contrataciones, que tradicionalmente abarca unos tres meses consecutivos, desde el inicio del Black Friday hasta el cierre de las rebajas.

Con todo, estas categorías continúan registrando un volumen elevado de ofertas: compras, logística y almacén suma 811 puestos de trabajo ofertados quintuplicando los 154 registrados en 2024; comercial y ventas reúne 622 puestos (un 27% más que el año anterior) y atención al cliente contabiliza 401 ofertas (un aumento del 50% vs. 2025).

El número de candidatos inscritos en atención al cliente es de 2.235; en compras, logística y almacén, 909; en comercial y ventas 1.031; y en venta al detalle, 1.003.

La llegada de la Navidad también hace protagonista a la categoría de turismo y restauración, muy condicionada por el aumento de planes de ocio, celebraciones familiares y, especialmente, por la intensificación de los eventos corporativos y las cenas de empresa.

En este sentido, turismo y restauración es una de las categorías que mayor volumen de oferta registra, con casi 446 vacantes en Baleares (+13% respecto a noviembre de 2024).

En lo que respecta a candidatos inscritos a esta categoría, se alcanzaron las 4.400 candidaturas, siendo la que más candidatos recoge en el mes de noviembre.

En el mes de noviembre, las tres primeras posiciones del ranking de los puestos más demandados en Baleares las ocupan conductor de vehículo de reparto (casi 730 vacantes), dependiente (323 puestos de trabajo ofertados) y asistente inmobiliario (casi 180).

Pese a la caída generalizada que se ha producido durante el mes de noviembre, hay ciertos perfiles --vinculados a las campañas comerciales-- que han visto incrementadas las vacantes con respecto a octubre como conductor de vehículo de reparto (+40%) y asistente de departamento de ventas (+45%).