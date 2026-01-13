Informe Mar Balear 2026: más presión humana, más contaminación fecal y descenso progresivo de la calidad de las aguas

Archivo - Praderas marinas de Posidonia oceánica - CARM - Archivo

PALMA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La contaminación fecal en las playas de Baleares se ha duplicado en 2025 en comparación con el año anterior, mientras que se experimenta un descenso progresivo y generalizado de la calidad de las aguas.

Así lo recoge el Informe Mar Balear 2026, el proyecto colaborativo en el que participan todas las instituciones de investigación marina de Baleares y entidades públicas y privadas, que se ha estrenado este año presentando el nuevo capítulo 'Playas', que estudia el estado y la evolución de estos espacios en el archipiélago a través de la calidad sanitaria del agua de baño, el uso y la densidad de personas y la presión ejercida por las embarcaciones ancladas.

Este capítulo pone en evidencia que las playas de las Islas no solo sufren una pérdida progresiva de calidad del agua, sino que también soportan una presión creciente de bañistas y embarcaciones.

Para los expertos del proyecto de investigación colaborativo, es imprescindible extender el seguimiento de usuarios y de embarcaciones en las playas, que por ahora se realiza únicamente en Menorca, al resto de Islas para mejorar la gestión de estos espacios y garantizar tanto la conservación de los ecosistemas marinos como una experiencia segura y satisfactoria para los usuarios.

Las conclusiones muestran que, a pesar de mantenerse unos valores generales de calidad y uso dentro de los parámetros habituales, la tendencia es de empeoramiento respecto a la calidad del agua y de creciente presión humana y náutica.

CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO EN BALEARES

Según se recoge en el texto, desde el 2010, la calidad excelente de las aguas ha disminuido y ha aumentado la calidad buena. Además, sistemáticamente las playas urbanas muestran resultados peores de calidad de agua.

En 2025, un 70% de las playas de las Islas obtuvieron una calificación excelente. Formentera y Menorca son las islas con mejor calidad de las aguas de baño con puntuación de excelente en el 100% y 80% del las playas, respectivamente.

Ibiza es la isla con más puntos por debajo del excelente, con un 32% de calidad buena y un 5% de suficiente. Todos los puntos con calidad del agua insuficiente estuvieron en Mallorca, concretamente en Albercuix (Pollença) y Cala Egos (Santanyí).

Por otra parte, el número de incidencias por contaminación microbiológica se ha duplicado al 2025 respecto al 2024, pasando de 46 a 92.

De éstas, 20 fueron de prohibición de baño y 72 de recomendación de no baño. Los municipios más afectados por estos episodios de contaminación fecal fueron Sóller, Santanyí, Calvià y Ciutadella.

Entre los años 2020 y 2025 ha habido un total de 396 incidencias, 313 de recomendación de no baño, 82 de prohibición de baño y 1 en la que se declaró apta por el baño.

Un total de 11 municipios han tenido incidencias todos los años de estudio (de 2020 a 2025) y son Santanyí, Calvià, Palma, Sant Josep de sa Talaia, Ciutadella, Pollença, Manacor, Sant Antoni de Portamany, Capdepera, Llucmajor y Alcúdia.

El informe recuerda que los muestreos de coliformes solo se hacen durante el verano, coincidiendo con la temporada alta turística. Esto significa que la calidad del agua el resto del año queda fuera del sistema oficial de control.

USO DE LAS PLAYAS DE MENORCA

El litoral es el principal recurso turístico de Baleares y, durante el verano, concentra una elevada afluencia de usuarios en las playas.

Aun así, Menorca es la única isla que dispone de datos sobre la presión humana y náutica en sus playas. Entre el 2018 y el 2024, el número de usuarios en las playas de Menorca ha aumentado un 10%, y el porcentaje de playas que superan los 1.000 usuarios diarios máximos ha pasado del 14% al 17%.

Según el informe, el aumento de usuarios es gradual, interrumpido por la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 en 2020. El número máximo de usuarios se registra el 2021 disminuyendo un 10,5% el 2022 para volver a aumentar hasta valores similares a los del 2021 el 2023. La disminución de usuarios en 2024 podría ser debida a la metodología empleada aquel año.

Los años 2023 y 2024 las playas urbanas concentran el mayor número de usuarios respecto a las vírgenes y su las que disponen de menos espacio por bañista. El 2024, un 17% de las playas presentaban densidades muy altas de usuarios, con menos de 5 m2 de superficie de playa por usuario, el que se consideraría una superficie insuficiente.

En cuanto a la capacidad de carga de usuarios que puede soportar cada playa, desde el 2018 casi siempre se encuentra por encima del límite óptimo del 100%.

En 2024, un 36% de las playas superaban este límite de capacidad de carga (más del 100%). Se trata sobre todo de playas vírgenes con servicios. Las playas que soportan más presión de usuarios (por encima del 200%) son también vírgenes con servicios como Macarelleta (575,5%), cala en Turqueta (424,7%), cala Mitjana (371,3%), es Talaier (311,2%) y Macarella (203,3%).

Las conclusiones del Informe Mar Balear 2026 en el capítulo de 'Playas' consideran que es esencial continuar con las monitorizaciones y ampliar la información sobre el uso de playas al resto de las islas para mejorar la gestión de las zonas de baño, garantizar la experiencia satisfactoria y la seguridad de los usuarios, y asegurar la sostenibilidad y el equilibrio de estos espacios naturales que concentran una gran presión de usuarios, entre otros impactos, en un espacio muy reducido.

EMBARCACIONES ANCLADAS EN PLAYAS DE MENORCA

El informe apunta que con el paso de los años se observa un aumento gradual de la presencia de embarcaciones ancladas en las playas de Menorca. En los últimos cinco años, el número de embarcaciones fondeadas diariamente durante la temporada estival en las playas de Menorca ha aumentado un 48%.

Las playas vírgenes con servicios son las que soportan una carga náutica más grande. Entre el 2018 y el 2023 la media de embarcaciones diarias en playas vírgenes con servicios ha aumentado un 68%.

Estos tipos de playa soportan de media 26,4 embarcaciones diarias el 2024. Por este mismo año las playas urbanas soportan una media diaria de 14,2 embarcaciones.

El número máximo de embarcaciones ancladas registradas en una playa ha aumentado un 137% del 2018 hasta el 2023, cuando fue de 142 embarcaciones en la playa el Vall-es Bot y es Tancats, registrándose el número máximo de embarcaciones en una playa en el periodo 2018-2023. El 2024 hubo un cambio de metodología que no permite comparar los datos, según han apuntado.

El informe advierte que el aumento de embarcaciones ancladas en playas, probablemente impulsado por una amplía oferta turística de alquiler de embarcaciones recreativas, comporta riesgos ambientales, como la destrucción de hábitat por anclas, contaminación de aguas y ruido submarino.

Para los investigadores, disponer de información sobre el número de embarcaciones ancladas en playas es imprescindible para poder evaluar la presión náutica que ejercen estas embarcaciones en el medio, estudiar las posibles consecuencias sobre los ecosistemas marinos y establecer medidas para garantizar la seguridad de los usuarios (bañistas, practicantes de esnórquel, buceadores o piragüistas) y los navegantes, y para la conservación del espacios naturales.