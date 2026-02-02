Ingenieros lamentan la demora en las obras para evitar inundaciones en Sant Llorenç y piden una reflexión política

Rueda de prensa del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Baleares - CICCP

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Baleares (Ciccp) ha lamentado la demora en el proyecto de mejora del encauzamiento del torrente de Ses Planes a su paso por Sant Llorenç des Cardassar, cuyas obras no comenzarán hasta 2027 o 2028.

Así lo han puesto de manifiesto desde el Colegio este lunes en la presentación del balance 2025-2026 sobre la previsión, finalización y mejora de infraestructuras de Baleares.

En el caso del proyecto en Sant Llorenç des Cardassar, han subrayado que ya hace ocho años que ocurrieron las inundaciones y que todavía no han comenzado las obras.

Desde el Ciccp han considerado que esta tramitación tan larga es una anomalía administrativa que requiere de una reflexión política.

Está previsto que este 2026 finalice el proyecto constructivo necesario para resolver el problema de la capacidad del torrente de Ses Planes, aunque el inicio de la obras, con la tramitación ambiental, no será hasta finales de 2027 o principios de 2028.

A su criterio, una comisión técnica de gestión integrada habría sido capaz de coordinar a las diferentes administraciones y tramites legales y, en consecuencia, acortar los plazos que se han acumulado.

PLAN DIRECTOR RETRASADO

En cuanto a la red viaria de Mallorca, desde el Colegio han hecho referencia al retraso en la redacción del Plan Director Sectorial de Carreteras (PDSC), de la que se habla desde 2023. A su juicio, no disponer de PDSC es una anomalía, aunque es una práctica "más habitual de lo que se espera".

Sin embargo, han subrayado que la planificación de infraestructuras tiene que estar vigente y definir una estrategia "clara e interoperable con el resto de instrumentos urbanísticos y de ordenación territorial".

Como ejemplo de los largos plazos para ejecutar una infraestructura, han hecho referencia al primer tramo del segundo cinturón de Palma, cuyo proyecto se está redactando ahora mientras que políticamente se aborda desde 2022.

Sobre las variantes de s'Alqueria Blanca y la norte de Artà, el Ciccp ha considerado que siguen un orden de plazos "más o menos correcto" para su ejecución.

También en materia de carreteras, el balance recoge que desde que se aprobó el plan de accesos en 2024 no se ha llevado a cabo ninguna mejora de los mismos, pero sí actuaciones de mejora con la adición de carriles y mejora de rotondas.

El Colegio ha subrayado que la obra de mejora integral de la intersección de la carretera de Sóller Ma-11 con el Camí dels Reis se iniciará en breve.

Sobre este proyecto, han destacado que ofrecerá una mayor capacidad de circulación, lo que aumenta la seguridad, la comodidad y la fluidez de los desplazamientos.

No obstante, han apuntado que un enlace a distinto nivel hubiera permitido una segregación de tráficos que hubiera sido "muy interesante también".

El balance hace referencia también a los proyectos de Emaya, entre los que han destacado la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) 2, que sigue con una planificación inalterable con respecto al informe del año pasado.

No obstante, según el Colegio, el proyecto del Emisario Terrestre y Submarino sí ha sufrido un retraso con respecto al seguimiento del año anterior, así como otras actuaciones de renovación de redes de agua potable y de saneamiento en la ciudad.

En cuanto a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) han destacado como las actuaciones más importantes para este año la redacción de los proyectos del tren de Migjorn de Palma a Llucmajor, de la ampliación del metro hasta el Hospital Universitario Son Espases y el inicio de la redacción de los pliegos para la contratación del servicio de conservación y mantenimiento de la infraestructura.

Tras el traspaso de las competencias de costas del Estado a la Comunidad Autónoma, el Colegio de Ingenieros interpuso un recurso contencioso-administrativo a la CAIB por la "incorrecta dotación" de los recursos humanos.

Según han señalado, de momento no han recibido resolución judicial sobre esta cuestión.

RECLAMAN MÁS INGENIEROS

Igualmente, han reclamado más ingenieros en el sector público y en el privado y han defendido la independencia técnica por el bien de las infraestructuras y de las dotaciones públicas.

También han informado que comenzarán los estudios de necesidades para, si es el caso, impulsar la creación de la titulación universitaria que habilite para el ejercicio de la profesión de ingeniería de caminos, canales y puertos en Baleares.

"Creemos que la mejora de la sostenibilidad de las redes dotacionales y de la gestión del territorio, así como la mejora de los procedimientos de construcción, puede venir de la mano del fundamento de progreso más simple, el conocimiento y la formación", han argumentado.

Durante 2025, el Colegio de Ingenieros de las Islas ha visado 257 proyectos, 60 informes o estudios, 50 direcciones de obras, 21 asumes delegado del contratista y 22 coordinaciones de seguridad y salud.