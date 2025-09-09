Inicio del curso escolar 2025-2026 en Baleares: calendario y novedades

Archivo - Una niña el primer día de inicio del curso escolar - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El curso escolar 2025-2026 arranca en Baleares este miércoles, 10 de septiembre, con más de 160.00 alumnos y cerca de 18.800 docentes, limitaciones en las pantallas, nuevos currículums y prohibiciones en el consumo de bebidas energéticas.

Un total de 161.201 alumnos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato comienzan las clases, lo que supone 113 estudiantes más que en el curso anterior, junto con 18.779 docentes, 199 más que el año pasado.

Entre las novedades del curso que comienza este miércoles se encuentran los nuevos currículums educativos, que supondrán más horas de matemáticas y reforzar la enseñanza de lenguas.

También se regula el uso de pantallas digitales en toda la etapa de Infantil y en 1º, 2º y 3º de primaria, donde no se podrá hacer uso en ningún momento de pantallas. En 4º de primaria se limita el uso a una hora diaria, mientras que en 5º y 6º, el límite se pude ampliar solo con objetivos pedagógicos.

Este curso también entra en vigor la regulación de los teléfonos móviles en los centros educativos. La normativa afectará ahora a todos los centros sostenidos con fondos públicos, después que este pasado curso 2024-2025 los colegios públicos ya lo regularan.

Así, se prohíben los dispositivos personales en el ámbito escolar, tanto en horario lectivo como en el recreo, y en períodos dedicados a actividades complementarias y extraescolares como salidas. Como excepción, se podrá autorizar el uso de estos dispositivos en casos justificados por circunstancias individuales concretas, especialmente las de carácter médico.

CALENDARIO ESCOLAR 2025-2026

Los estudiantes de infantil, primaria, secundaria y bachillerato comienzan sus clases a partir del 10 de septiembre, mientras que los de la EEiP-Danza iniciarán su periodo lectivo el 11 de septiembre, los de los distintos grados de Formación Profesional lo harán el 19 de septiembre y los estudiantes de la EEiP-Música lo harán el 25 del mismo mes. Los Centros de Educación para Personas Adultas (CEPA) iniciarán las clases lectivas el 26 de septiembre.

Todas estas enseñanzas finalizarán las clases lectivas el 19 de junio de 2026, excepto las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza, que terminarán las actividades lectivas el 12 de junio, y los alumnos de segundo de bachillerato que terminarán el 22 de mayo.

Las vacaciones de Navidad serán en el periodo comprendido entre el 22 de diciembre y al 6 de enero (ambos incluidos), mientras que las de Semana Santa, entre el 2 y el 12 de abril.

Los días festivos son los siguientes:

-Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

-Viernes 27 de febrero: Fiesta escolar unificada

-Lunes 2 de marzo: Día siguiente al Día de Baleares

-Viernes 1 de mayo: Día Internacional de los Trabajadores

OTRAS NOVEDADES DEL CURSO

Por otra parte, se mantiene el límite del precio de comedor que se inició el curso pasado en 6,85 euros para los alumnos fijos y en 7,55 euros para los eventuales, y se facilita el transporte escolar a los alumnos con custodia compartida.

Otra de las novedades del curso 2025-2026 es la prohibición del consumo de bebidas energéticas en las salidas escolares en los centros escolares públicos. Este curso se regulará esta cuestión mediante unas instrucciones para los centros públicos y, a partir del próximo curso, la prohibición se regulará a través de un decreto, del mismo modo que se ha hecho con la prohibición de los móviles.

Desde la Conselleria de Educación y Universidades ponen en valor el aumento de personal para mejorar la atención a los alumnos con necesidades específicas, así como el incremento de las plazas 0-3 y las nuevas infraestructuras.

En cifras, este curso habrá 415 orientadores en los centros públicos (16 más que en el curso anterior) y 1.672 especialistas de apoyo (74 más), así como 79 psicólogos educativos en centros tanto públicos como concertados (tres más) y 414 auxiliares técnicos educativos (34 más).

En cuanto a la etapa 0-3, este curso se alcanzan las 14.140 plazas en el archipiélago. Por otro lado, se ponen en marcha el CEIP de Can Picafort, Ses Deveres de Caimari, Sant Miquel de Son Carrió y el Tramuntana en Palma que suponen la creación de casi 700 plazas.