Inmovilizado un camión con la ITV desfavorable y cuyo conductor tenía el carné caducado en Playa de Palma

Inmovilizado un camión con la ITV desfavorable y el conductor con el carné caducado en Playa de Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha inmovilizado un camión de mercancías con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) desfavorable y cuyo conductor, español de 50 años, circulaba con el permiso de conducir caducado.

La intervención tuvo lugar el pasado lunes en la avenida América, en la Playa de Palma, según ha informado la Policía Local en una nota de prensa.

La patrulla localizó el vehículo y, al realizar las comprobaciones pertinentes, constató que tenía la ITV con resultado desfavorable y que, además, el conductor tenía el carné caducado. Por ello, el conductor fue denunciado administrativamente.

Adicionalmente, se tramitó una tercera denuncia ante la Dirección General de Movilidad del Govern por no haber registrado el inicio y el final del servicio de transporte de mercancías que estaba realizando.

La carga del camión fue retirada por un vehículo de Emaya y el camión fue trasladado al depósito municipal de la Riera.