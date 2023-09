Inspector del Govern dice que Subirán le amenazó con pasar de testigo a investigado si negaba trato de favor a Cursach

PALMA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un inspector del Govern ha señalado que el fiscal Miguel Ángel Subirán, durante una declaración judicial a la que acudió como testigo en el marco del caso Cursach, en el momento en el que negó que el grupo del magnate gozara de trato de favor por parte del Ejecutivo autonómico, le amenazó con cambiar su calificación a investigado.

El inspector ha comparecido como testigo en la sesión de este miércoles del juicio a los investigadores del caso Cursach.

"El fiscal me dijo que mis respuestas no eran las adecuadas. Me preguntó si Cursach tenía trato de favor y le dije que no, que tenía la misma consideración que cualquier otro empresario. 'Para, para. Vamos a cambiar la calificación y vas a pasar a investigado'", ha relatado. Entonces, ha admitido, en concreto refiriéndose al empresario Bartolomé Sbert, que por haber sido director general podía tener "cierta consideración" en la Conselleria. "Yo solo quería salir de allí", ha añadido.

El testigo ha afirmado, en línea con lo apuntado por otros testigos, que recibió amenazas por parte del fiscal con "llevarle al calabozo" lo que le hizo sentirse intimidado.

En otro momento de la declaración, a preguntas del abogado de las defensas Javier Barinaga, el testigo ha admitido que tenía el móvil personal del empresario Bartolomé Sbert, el número 2 de Cursach, y ha considerado "normal" tener el número personal de empresarios a quienes se les practican inspecciones.

Sobre su relación con el empresario, el testigo ha negado en otro momento de la comparecencia que éste le hiciera algún regalo. "Solo me ofreció ir a un gimnasio suyo a tratarse problemas de cadera, aunque lo rechazó", ha añadido.

En todo caso, ha negado que tuviera una relación de amistad y ha reducido sus contactos a fluidos y cordiales. También ha afirmado que es habitual que se avise a los empresarios cuando va a haber inspecciones para que haya personal responsable presente.

El letrado de la defensa ha pedido, mostrando su declaración, que el testigo indicara si había algo que no era cierto. En este punto, el testigo ha negado que dijera que investigar al grupo Cursach "fuera un marrón que nadie quería en la Conselleria", aunque el juez ha advertido que no era una cuestión que formara parte del procedimiento actual.

El juicio contra los investigadores del caso Cursach, entre ellos el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, para quienes Fiscalía solicita 118 y 121 años de prisión, respectivamente, sigue este miércoles con más declaraciones de testigos.

Cabe resaltar que también se sientan en el banquillo miembros del Cuerpo Nacional de Policía del Grupo de Blanqueo de Capitales, en concreto el entonces inspector jefe José Luis García Reguera, el subinspector Miguel Ángel Blanco, la subinspectora Blanca Ruiz y el policía Iván Bandera.