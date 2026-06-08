La instalación del sistema de baterías de Red Eléctrica junto a la subestación de Sant Antoni estará lista este verano

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, visitan las obras del sistema de baterías - REDEIA

EIVISSA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía Red Eléctrica, filial de Redeia, ha avanzado en la construcción del sistema de baterías junto a la subestación existente de Sant Antoni (Eivissa) y la instalación podrá estar finalizada este verano.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, han visitado este lunes las obras, según ha informado Red Eléctrica.

En declaraciones a los medios, Corredor ha explicado que las baterías permitirán, como un elemento plenamente integrado en la red de transporte, maximizar la aportación de los enlaces eléctricos de Baleares y, específicamente, del de Mallorca-Eivissa.

Esto posibilitará que, en muchos momentos y días del año, Eivissa pueda cubrir el 100 por ciento de su demanda con el enlace, superando el 65 por ciento de media anual actual.

En este sentido, Corredor ha destacado que estas baterías, junto con las que se están instalando en Menorca, constituirán "el mayor sistema de estas características, de baterías plenamente integradas en la red de transporte, del sur de la Unión Europea y el primero que se instala en España".

"Lo estamos haciendo de la mano del territorio, con sus instituciones y sus vecinos tras un proceso de escucha y diálogo, para garantizar su integración social y la protección del medioambiente", ha añadido.

El secretario de estado de Energía, por su parte, ha señalado que "esta es una de las instalaciones de almacenamiento más importantes de España, más allá de Baleares, que es protagonista de la actual Planificación de electricidad de España, con el mayor presupuesto de todas las comunidades autónomas".

Según Groizard, estas baterías demuestran el compromiso del Gobierno para avanzar en el proceso de transición energética de las islas.

Este nuevo desarrollo en Eivissa consiste en la instalación de un sistema de baterías que suman 90 megavatios (MW) de potencia y 67,5 megavatios/hora (MWh) de capacidad.

La construcción de las baterías, que actualmente se encuentra en fase de montaje electromecánico, ha supuesto también la ampliación de la subestación de Sant Antoni 66 kV, a la que se conectarán como punto estratégico del sistema eléctrico de Eivissa para reforzar los flujos de energía de la isla.

Con las baterías como elementos plenamente integrados en la red de transporte y dadas las condiciones de sistema actuales de cada isla se podrá casi duplicar la aportación del actual enlace entre Mallorca y Eivissa, que pasará de los 100 MW a unos 190 MW, con los beneficios asociados que ello supone desde un punto de vista de la eficiencia en la gestión del sistema y en la reducción de las emisiones de CO2.

Las baterías de Sant Antoni son unas infraestructuras pioneras en la red de transporte y cuentan con una inversión de 77 millones de euros. Está incluida en el listado de proyectos financiables por la Unión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según han explicado, el sistema de baterías está compuesto por una serie de celdas que integran todos los dispositivos en contenedores de forma modular, cumpliendo con todas las garantías de seguridad y control medioambiental.

La previsión es que la instalación de las baterías esté finalizada en verano, fase a la que seguirá un periodo preoperacional y de pruebas para la posterior entrada definitiva en servicio eléctrico, de manera acompasada al horizonte de la Planificación Eléctrica vigente.

El desarrollo de la infraestructura de las baterías de Sant Antoni incorpora, por primera vez en la ejecución de una obra de estas características, un proyecto de protección de la lagartija pitiusa que lleva a cabo conjuntamente Redeia e Ibiza Preservation.

Antes de comenzar las obras, se llevó a cabo una prospección específica para la localización de lagartijas en la zona y se elaboró un censo de ejemplares en el área de actuación.

En paralelo, se ha construido un refugio para garantizar la protección de estos animales en los terrenos próximos a la subestación, cercado con un material sintético que impide la entrada de serpientes y con control y seguimiento periódico.

ÚLTIMAS INVERSIONES

Las baterías de Sant Antoni completan una serie de inversiones en nuevas infraestructuras eléctricas en la red de transporte de las Pitiusas que ha llevado a cabo recientemente Red Eléctrica, en ejecución de la planificación eléctrica vigente.

El sistema de baterías se suma así a la puesta en servicio en 2023 de la nueva interconexión entre Eivissa y Formentera, que ha posibilitado que el 100 por cien de la cobertura de la demanda eléctrica de la menor de las Pitiusas se realice ya a través de la interconexión y ha posibilitado el cierre de la central térmica de Es Ca Marí.

Además, en 2025 entraron en servicio la nueva línea soterrada de 132 kV entre las subestaciones de Eivissa y Bossa que, junto a la nueva subestación de Sant Jordi 132 kV y otras actuaciones de repotenciación o cambio de tensión de líneas existentes, constituyen las infraestructuras del denominado Eje Sur, un conjunto de proyectos de la red de transporte clave para reforzar la seguridad y calidad de suministro de la isla.

Las infraestructuras del Eje Sur -con una inversión de 35 millones de euros- son una alternativa más sostenible que el antiguo proyecto de Es Fornàs, siendo eléctricamente equivalentes a dicho proyecto, pero evitando un trazado de doble circuito aéreo que atravesaba la isla de este a oeste, así como la construcción de una nueva subestación de 132 kV de intemperie en Sant Antoni.