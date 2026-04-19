Instalan en la Conselleria de Familias bucles magnéticos para personas con discapacidad auditiva. - CAIB

PALMA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha adjudicado a Fundación Aspas el servicio de suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 12 bucles magnéticos para personas con discapacidad auditiva en diversas dependencias de la Conselleria en Mallorca, Menorca y Eivissa.

El sistema de bucles, cuyo contrato contempla la formación del personal que estará a cargo, garantiza la accesibilidad y mejora la calidad de la comunicación de las personas con discapacidad auditiva usuarias de audífonos o implantes cocleares, transmitiendo el sonido directamente a la prótesis mediante un campo magnético.

La persona usuaria recibe la señal con una calidad óptima, libre de interferencias y ruido de fondo, mejorando significativamente la comprensión de la información. De esta forma, con este dispositivo se eliminan las barreras de comunicación.

De los 12 aparatos, diez serán de comunicación 'persona a persona? y se instalarán en mostradores de atención al público o puntos de información. Los otros dos serán para salas de juntas o de reuniones y deberán garantizar la cobertura en toda el área donde se sitúen los asistentes.

Los aparatos se instalarán en las sedes de la Dirección General de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad, en la de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad y en la de Bienestar Social de Mallorca, Menorca y Eivissa.

Este servicio tiene lugar en el marco de la Oficina de accesibilidad universal del Govern, el órgano que se encarga de promover la igualdad de oportunidades y la no discriminación de la ciudadanía en materia de accesibilidad universal.

La Oficina garantiza el cumplimiento de la normativa de accesibilidad a todas las Islas y funciona de manera transversal y en colaboración con otras entidades.

En esta línea, el IbDona, ente dependiente de la Conselleria, ya incorporó dos bucles electromagnéticos el verano pasado.