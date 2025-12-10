Las instituciones y el equipo de jóvenes arquitectos sientan las bases de la reforma de Es Sindicat de Felanitx

Representantes del Govern, Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Felanitx con los cinco arquitectos ganadores del proyecto de reforma de Es Sindicat. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern, el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Felanitx y los cinco jóvenes arquitectos ganadores del proyecto han sentado las bases de la futura reforma del edificio de Es Sindicat.

Ha sido durante una reunión mantenida este miércoles en Madrid entre los representantes institucionales y los responsables del proyecto ganador en el marco del Comité Nacional de Europan 18.

El encuentro ha reunido por primera vez a los equipos ganadores de los nueve emplazamientos españoles y a las instituciones propietarias o responsables de cada uno de los proyectos seleccionados.

En representación del Consell de Mallorca, propietario de Es Sindicat de Felanitx, ha acudido su presidente, Llorenç Galmés, quien se ha reunido con los cinco jóvenes arquitectos que presentaron el proyecto ganador, 'Re[Vi]ure Es Sindicat'.

En el encuentro también han estado presentes el director general de Vivienda y Arquitectura del Govern , José Francisco Reynés; los regidores del Ayuntamiento de Felanitx Jaume Monserrat y Toni Peña; y la directora insular de Proyectos Estratégicos y Relaciones Institucionales, Maria Elena Jaume.

La reunión, ha explicado Galmés, ha tenido como objetivo "establecer las bases de los trabajos que se emprenderán a partir de ahora" y marca el inicio de "una nueva etapa para uno de los edificios más emblemáticos" del patrimonio de Mallorca.

Es Sindicat, ha recordado el Consell en un comunicado, es propiedad de la institución insular desde 2019 pero no ha sido hasta esta legislatura cuando se ha impulsado su rehabilitación de la mano del Govern y del Ayuntamiento.

"Tras años de inacción, de incertidumbres y de ver con resignación cómo avanzaba su estado de degradación, ahora sí que tenemos un proyecto sobre la mesa para su rehabilitación", ha celebrado Galmés.

Ahora, las instituciones trabajarán conjuntamente con el equipo de arquitectos con el objetivo de poder disponer de un proyecto técnico que sea la base de la futura ejecución de las obras.

EL PROYECTO

'Re[Vi]ure Es Sindicat', elaborado por Aina Perelló, Arnau Carbó, David Perelló, Francisca Gual y Sergi Pérez, propone la transformación de la antigua bodega cooperativa en un gran espacio multifuncional.

El proyecto incluye un centro de creación cultural y artística, salas de exposiciones, un laboratorio gastronómico de producto local con tienda y restaurante, espacios formativos vinculados a los materiales arquitectónicos.

También un espacio residencial cooperativo que incluye la construcción de vivienda pública para residentes.

El exterior se destinará a espacios públicos que se diseñarán como una extensión del "mosaico agrícola" del municipio, con huertos vecinales y una buena conexión entre el edificio, el núcleo urbano y el entorno natural.