Insultos, timbrazos en la noche y notas sexuales por debajo de la puerta: el sinvivir de un hombre acosado por su vecino

Archivo - Un bloque de viviendas. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente acosar a un vecino de su edificio durante años en Palma al que supuestamente insultaba, le tocaba el timbre a altas horas de la noche y le pasaba notas sexuales por debajo de la puerta.

Según ha informado la Jefatura en una nota de prensa, hace unos días, un hombre denunció que un vecino de su bloque le acosaba desde mediados de 2020.

La víctima explicó que las conductas de acoso consistían en cortarle el paso cuando iba por las escaleras y vigilarle en todo momento. También trataba de indagar en su vida privada.

De la misma manera, le proponía mantener relaciones sexuales directa e indirectamente, a través de notas que le dejaba por debajo de la puerta. Incluso, le llegó a mostrar sus partes íntimas en diferentes ocasiones.

La víctima también narró a los agentes que el sospechoso había interceptado paquetería suya, le había dañado su coche, le había pintado el buzón y tocaba a su timbre a altas horas de la noche. Igualmente, también le había insultado.

A partir de ese momento, los policías nacionales del Distrito Oeste iniciaron una investigación para comprobar la veracidad de los hechos. Tras varias gestiones, constataron la presunta implicación del agresor, que ha sido ya detenido.