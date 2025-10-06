La integrante de la flotilla retenida por Israel acusada de agredir a una funcionaria es la mallorquina Reyes Rigo

La activista Reyes Rigo, a la izquierda, acompañada por las otras dos mallorquinas integrantes de la Global Sumud Flotilla, Lucía Muñoz y Alejandra Martínez,. - PODEMOS BALEARES

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La integrante de la Global Sumud Flotilla retenida por Israel acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ktziot durante un examen médico es la mallorquina Reyes Rigo.

Tanto la familia de la activista como el portavoz de Podemos Baleares, Jesús Jurado, ha confirmado que Rigo es la persona detenida.

"Liberación inmediata de Reyes Rigo. Continúa retenida por un régimen genocida que maltrata activistas pacíficos, agrediéndolos y torturándolos. Exigimos al Ministerio de Exteriores que la libere de su secuestro", ha escrito en su cuenta de la red social X.

Carlota Oliver, familiar de Rigo, ha denunciado públicamente la retención de la activista y ha exigido al Gobierno y el resto de autoridades españolas "que se muevan para que vuelva ya a casa".

La Policía de Israel ha confirmado en redes sociales la prórroga del arresto de esta activista, que fue evacuada desde la cárcel de Ktziot a una comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev, para ser interrogada tras la supuesta agresión.

El Ministerio de Exteriores israelí había informado de este incidente supuestamente ocurrido el domingo, en un mensaje en el que aseguró que la trabajadora de la cárcel había sufrido heridas leves.

En total, 49 españoles viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla. Un primer grupo de 21 aterrizó el domingo en España tras ser deportado desde Israel y para este lunes se esperaba el retorno de los 28 españoles restantes, que finalmente no se producirá en su totalidad.

Según ha confirmado el delegado del Gobierno en Baleares, el regreso de los otros cinco ciudadanos del archipiélago que permanecían en Israel regresarán este mismo lunes a España.

Entre ellos se encuentra la regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, y la también miembro de la formación política Alejandra Martínez.

Del total de ocho ciudadanos de Baleares que viajaban en la Flotilla --tres de Mallorca, dos de Ibiza, dos de Menorca y uno de Formentera-- dos de ellos retornaron a España este domingo en un primer grupo de 21 ciudadanos.