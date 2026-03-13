Interceptados 26 migrantes llegados en una embarcación a Formentera

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado a 26 personas llegadas en una patera a la zona de es Caló de Sant Agustí, en la isla de Formentera.

La embarcación ha arribado sobre las 12.30 horas de este viernes y a bordo viajaban este grupo de migrantes de origen magrebí, según ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares.

Se trata de la tercera barca que ha llegado este mismo día al archipiélago, por lo que en total ya son 68 las personas identificadas.