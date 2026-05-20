Interceptan a 15 inmigrantes en Formentera

Archivo - Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID/PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Formentera y la Policía Local interceptaron anoche a un total de 15 inmigrantes en el Camino de S'Estufador, según informa la delegación del Gobierno de Baleares.

Los hechos ocurrieron a las 22.30 horas de anoche, cuando los agentes interceptaron a 13 personas de origen magrebí y dos subsaharianos. Estos 15 inmigrantes se suman a los 26 de la patera rescatada en la madrugada de ayer por el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

El día anterior, agentes de estos servicios rescataron a un total de 64 personas en cuatro pateras que fueron llegando a lo largo del día a aguas cercanas a Formentera.

La primera de estas embarcaciones fue localizada el día 18 de mayo sobre las 08.30 horas en la zona de la Punta de Sa Cala con 20 personas, todas ellas de origen subsahariano.

A las 12.00 horas del mediodía fueron localizadas otras 12 personas de origen magrebí en la zona de S'Estufador. Unas horas después, sobre las 18.50, se rescató a 17 migrantes más, 16 subsaharianos y uno magrebí, a 19 millas al sur de Formentera. Y ya a las 20.30 horas, lo fueron otros 15 migrantes en la misma zona que la anterior embarcación.

Entre el 1 de enero y el 15 de mayo, fechas que comprenden el último balance de Interior, 1.535 migrantes llegaron al archipiélago, un 3,5% más que las 1.591 personas registradas en el mismo periodo del año pasado.