Interceptan a 16 migrantes llegados a Formentera

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado a 16 personas migrantes que han llegado en una embarcación a Formentera, en concreto, a la zona de s'Estufador.

Según la información de la Delegación del Gobierno, los migrantes han sido interceptados en tierra sobre las 02.45 horas de este lunes. En concreto, 13 personas son de origen magrebí y las otras tres, de origen subsahariano.

Estos 16 migrantes se suman a otros 11 que fueron interceptados este domingo también en Formentera, en la zona del cabo de Barbaria sobre las 15.30 horas.