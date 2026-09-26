Interceptan a 44 migrantes llegados en tres embarcaciones a Mallorca y Cabrera

Archivo - Patera de Ibiza. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han interceptado 44 migrantes que han llegado este viernes en tres embarcaciones a diversos puntos de Mallorca y Cabrera.

La primera de estas actuaciones se produjo alrededor de las 19.00 horas, cuando se localizaron a nueve personas de origen magrebí que habían llegado a la línea de costa de la cala sa Nau, en el término municipal de Felanitx, según ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares.

Más tarde, cerca de las 21.00 horas, se encontraba a otro grupo similar, otras nueve personas de origen magrebí, que habían desembarcado en cala Santanyí.

La tercera de las pateras habría llegado a las 23.55 horas, con 26 personas a bordo de origen subsahariano, y habría sido abordada a una milla y media al sureste de la isla de Cabrera. Con estas tres llegadas, el número de migrantes llegados a Baleares a lo largo de este viernes asciende a un total de 118.