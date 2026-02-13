Intervienen 118 botellas de sangría 'Mallorca' elaboradas fuera de la isla

Sangría Mallorca - CAIB

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha intervenido en el aeropuerto de Palma un lote de sangría que se comercializaba con la denominación 'Mallorca' pero que había elaborado y envasado por una empresa de otra comunidad autónoma.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el lote intervenido está integrado por un total de 118 botellas de diferentes formatos -4, 24 y 75 centílitros- que, previsiblemente, estaban destinadas a la venta en el ámbito aeroportuario.

Al tratarse de un producto elaborado y envasado fuera de Mallorca que utiliza la denominación de la isla en su presentación comercial, los hechos podrían ser constitutivos de una infracción grave en materia de calidad agroalimentaria. La sanción mínima prevista es de 3.001 euros, sin perjuicio de lo que se determine en la tramitación del expediente correspondiente.

En este sentido, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha destacado que el Govern continúa luchando para evitar la competencia desleal frente a los productores de Baleares y el fraude al consumidor. Además, ha remarcado que la utilización del nombre de Mallorca en productos elaborados fuera de la isla "perjudica directamente a los productores que cumplen con la normativa y trabajan para mantener los estándares de calidad asociados" al territorio balear.

El director general ha incidido especialmente en el contexto en el que se ha producido la intervención. "En este caso, el consumidor potencial de este producto es el visitante, el turista que quiere llevarse un producto local a su lugar de origen y confía en que lo que compra es realmente representativo de Mallorca", ha destacado.

Esta actuación se enmarca dentro de las tareas de inspección y control que desarrolla la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, que tiene entre sus funciones principales la vigilancia de los nombres protegidos, de las razas autóctonas y del origen de los productos agroalimentarios que se comercializan en Baleares.

El objetivo de estas actuaciones es, por un lado, proteger a los productores locales frente a prácticas de competencia desleal que pueden perjudicar gravemente la imagen y el valor añadido de los productos vinculados al territorio, y, por otro, garantizar al consumidor una información veraz sobre el origen de los productos que adquiere.

El Govern ha reiterado su compromiso con la defensa del producto local, la transparencia en la comercialización y la garantía de los derechos de los consumidores. Asimismo, ha asegurado que continuará actuando ante cualquier práctica que suponga un uso indebido de las denominaciones vinculadas a Baleares.