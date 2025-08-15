Intervienen 168 camisetas falsificadas en un coche usado como almacén para venta ambulante en Playa de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Palma adscritos a la Unidad Nocturna (UNOC) han intervenido un total de 168 camisetas presuntamente falsificadas en Playa de Palma.

La intervención, que tuvo lugar la noche del pasado lunes, se inició después de que un vendedor ambulante huyera al detectar la presencia policial, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Una patrulla observó cómo un hombre bajaba de un turismo cargado con una gran bolsa de mercancía. Al darle el alto, el individuo huyó a la carrera, abandonando en el suelo la bolsa, que contenía diversas camisetas falsificadas.

El vehículo, a pesar de tener las puertas abiertas tenía el maletero cerrado. Ante la sospecha de que pudiera estar siendo utilizado como almacén para la mercancía los agentes solicitaron una grúa para su retirada a dependencias policiales para una inspección más detallada.

En ese instante, se personó en el lugar el propietario del turismo, un hombre senegalés de 45 años, que resultó no ser el mismo que había huido dejando atrás el primer material incautado.

Este accedió voluntariamente a la apertura del maletero. En su interior se localizaron varias bolsas más con el resto de las camisetas, todas ellas con logotipos y marcas de reconocido prestigio.

El propietario del vehículo facilitó a los agentes la identidad del vendedor que había huido, y fue informado de su condición de investigado no detenido y se le comunicó su obligación de personarse ante la autoridad judicial cuando fuera requerido.

La Sala de Atestados ha instruido las correspondientes diligencias por un presunto delito contra la propiedad industrial.