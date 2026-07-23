Intervienen 2.689 artículos en un dispositivo contra la venta ambulante ilegal en s'Hort del Rei

Operativo contra la venta ambulante ilegal en s'Hort del Rei - CORT

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intervenido un total de 2.689 artículos en un dispositivo especial contra la venta ambulante ilegal desarrollado el miércoles por la tarde en la zona de s'Hort del Rei.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, en esta actuación han participado 48 efectivos de distintas unidades y se enmarca en las acciones de vigilancia que desarrolla de forma periódica para combatir estas actuaciones ilícitas, proteger el comercio y garantizar la seguridad y la convivencia en el espacio público.

El operativo, iniciado a las 15.30 horas, ha contado con la participación de 25 agentes de paisano del Setur, junto a un oficial y un subinspector en un vehículo de apoyo. Asimismo, han intervenido 12 agentes uniformados y un oficial del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP), cinco agentes uniformados y un oficial de la Unidad de Intervención Inmediata (UII), además de dos agentes del área de Logística encargados del transporte del material intervenido.

Del total de material intervenido durante la actuación, que ha llenado seis contenedores, 1.679 artículos corresponden a camisetas, 440 a bolsos, 280 a imanes, 116 a gafas de sol, 130 a juguetes y otros objetos diversos y 44 a accesorios, entre ellos carteras y cinturones.