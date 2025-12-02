Intervienen una retroexcavadora y un camión en una operación antidroga en Palma

1032670.1.260.149.20251202122426 Agentes de la Policía Nacional durante los registros en la Operación Chanquete. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha intervenido una retroexcavadora y un camión que eran empleados por un presunto grupo de narcotraficantes de Palma para montar puntos de venta de droga, mover tierra para modificar los caminos y colocar barreras que impedían la actuación policial.

Estos son algunos de los elementos que el cuerpo policial ha decomisado en la Operación Chanquete, en la que se han detenido a 17 personas como posibles autores de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal y se han incautado ocho coches de alta gama --valorados en 500.000 euros--, varios kilos de droga y 100.000 euros en efectivo.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha explicado que los agentes del Grupo I de Estupefacientes llevaron a cabo una laboriosa investigación, durante meses, relacionada con el tráfico de drogas en la capital balear.

Estos pudieron descubrir que un número considerable de personas trabajaba, de manera coordinada, para adquirir y vender sustancias estupefacientes a gran escala en Mallorca.

Tras meses de investigación, la pasada semana se procedió a la detención de los últimos investigados. El pasado 16 de octubre, también se realizó un dispositivo similar en el poblado de Son Banya, en el que entraron en diversos domicilios y desarticularon puntos de venta.

A lo largo de los operativos, fueron incautados varios kilos de cocaína, hachís, marihuana, 2.200 pastillas para la disfunción eréctil y tusi.

Durante los operativos, especialmente en Son Banya, la Policía Nacional ha contado con el apoyo de la Policía Local de Palma en el derribo de las casetas que servían de puntos de venta. También colaboraron con su unidad de drones y facilitaron documentación relevante a los agentes del Grupo I de Estupefacientes.

Con esta operación, se desarticula una conocida organización criminal que se dedicaba a vender sustancias estupefacientes en Baleares durante los últimos meses.

En los dispositivos policiales intervinieron agentes de Estupefacientes, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Intervención Policial (UIP), el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), Medios Aéreos, Guías Caninos, así como otros agentes de la Brigada de la Policía Judicial.