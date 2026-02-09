Intervienen varias armas a un hombre que llevaba un hacha por la calle en Palma

Armas intervenidas al hombre en su vivienda del barrio de Ponent. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha requisado diversas armas a un hombre que, supuestamente, portaba un hacha mientras circulaba por la calle en la barriada de Ponent de Palma y se encontraba en un estado alterado.

La intervención policial se desarrolló el pasado jueves cuando varios vecinos de esta zona de la ciudad, llamaron para alertar que un hombre con un hacha estaba causando un "gran revuelo" en el barrio, según ha informado la Policía Nacional.

Cuando fueron las patrullas, el hombre volvió a su domicilio y los agentes tuvieron que llegar a desenfundar sus armas reglamentarias para que el varón depositara el arma, ya que esgrimía el hacha cuando trataban de entrar al inmueble.

Finalmente, los policías nacionales pudieron reducir al hombre e intervenir varias armas que tenía en su domicilio. El varón fue trasladado a un centro hospitalario para que se le hiciera una evaluación psiquiátrica.