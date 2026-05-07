La investigación apunta a que el muerto en Santa Margalida se autolesionó arremetiendo contra una cristalera

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil cree que el turista de 25 años fallecido en un apartamento de la localidad mallorquina de Santa Margalida se autolesionó arremetiendo contra una cristalera.

Es la principal hipótesis que barajan los investigadores de la Policía Judicial que se han hecho cargo del caso y que durante todo el miércoles estuvieron recabando vestigios y testimonios en la zona, han informado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas.

Los hechos tuvieron lugar entre la noche del martes y la madrugada del miércoles en un apartamento, aparentemente de alquiler vacacional, en el que el fallecido estaba de vacaciones junto a un grupo de personas.

La principal línea de investigación, aunque los agentes no descartan otras posibilidades, es que el joven, de nacionalidad británica, pasó la noche de fiesta consumiendo alcohol y drogas.

Al llegar a la vivienda, fruto de su elevado nivel de alteración, se habría autolesionado al arremeter contra una cristalera. El impacto y los cristales le provocaron unas lesiones en el tórax que le provocaron la muerte.

Los investigadores siguen a la espera del resultado de la autopsia, que debería determinar las causas exactas de la muerte, y del informe toxicológico, que confirmarán si el turista se encontraba bajo los efectos de sustancias y, en caso afirmativo, qué cantidades había consumido.

Mientras tanto, los agentes han realizado una inspección ocular de la vivienda de Santa Margalida y han tomado testimonio tanto a los compañeros del fallecido como a posibles testigos.