Investigan la muerte de un turista británico en Santa Margalida

Archivo - Un coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Judicial de la Guardia Civil está investigando la muerte de un turista británico de unos 25 años en Santa Margalida.

Los hechos han tenido lugar en la noche y madrugada de este miércoles en esta localidad mallorquina, según ha publicado el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.

Según las mismas fuentes y a la espera de lo que pueda determinar la autopsia, el joven habría pasado la noche de fiesta consumiendo alcohol y drogas y al llegar a la vivienda habría empezado a alterarse.

Fruto de ese estado de alteración y nerviosismo, se empezó a autolesionar hasta llegar a golpearse en la cabeza con una puerta de cristal y provocarse lesiones de gravedad que habrían acabado por provocarle la muerte.