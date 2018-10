Investigada dice que era Rodríguez quien encargaba los trabajos de Over

Publicado 05/10/2018 13:02:19 CET

Dice que Rodríguez la colocó en su cargo por una "incompatibilidad estética" con la carrera de su marido

PALMA DE MALLORCA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exsecretaria general técnica de Conselleria de Interior, Maria Luisa de Miguel Oñate, ha dicho que fue el conseller de Interior, José María Rodríguez, como "órgano de contratación" el que "encargaba los trabajos" que están siendo investigados por el caso Over.

Oñate ha sido interrogada por la Fiscalía acerca del pago a Over Marketing por parte del Govern de dos contratos --de función pública e imagen de la policía local-- que no fueron realizados por esta empresa, propiedad del empresario Daniel Mercado. Supuestamente, estos pagos se habrían hecho para compensar la deuda contraída por el PP con su empresa durante la campaña electoral de 2003.

Así, ha contestado que ella no recibía los trabajos realizados. "Yo lo que hago es pagar una vez me dan una justificación documental", ha explicado a preguntas de la Fiscalía.

Asimismo, ha negado que le conste que se pagara a dos empresarios distintos por el mismo trabajo y ha remarcado que su función en esas facturas era "ejecutar competencias de pago". "No tengo nada que ver con trabajos ni precios", ha remarcado.

Oñate está investigada en la subpieza 3 de este caso y se enfrenta a cinco años de prisión y nueve meses de inhabilitación.

Preguntada por quien le colocó en su cargo, Oñate ha dicho que fue Rodríguez ya que como parecía que su ex marido, Rodrigo de Santos, iba a tener una carrera política, le buscaron este puesto que no es político sino de administrativo. "No había una incompatibilidad legal pero sí estética", ha afirmado.