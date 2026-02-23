Investigada en Palma por conducir con un permiso falsificado

Investigada una mujer por falsificar su carné de conducir y circular sin el documento. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 31 años está siendo investigada en Palma por conducir sin carné y mostrar una imagen manipulada del permiso tras la retirada de su vehículo por la grúa municipal, al encontrarse estacionado en un vado.

La Policía Local ha informado en un comunicado de que la implicada contaba con una condena previa por hechos similares y que, en un accidente anterior, había reconocido que nunca se había sacado el permiso de conducir.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando se produjo un conflicto entre tres mujeres y un operario de la grúa municipal durante la retirada del vehículo. Tras la mediación policial, las mujeres abonaron las tasas correspondientes y el coche les fue entregado.

En el momento de la identificación, la conductora manifestó que no llevaba el carné consigo y mostró en su teléfono móvil la fotografía de un supuesto permiso de conducir. Sin embargo, una agente observó que el apellido que figuraba en el documento no coincidía con el facilitado por la mujer.

Al examinar la imagen, los agentes comprobaron que la fotografía había sido superpuesta a la de otro permiso. Posteriormente, las consultas realizadas a la Dirección General de Tráfico (DGT) confirmaron que la investigada nunca había obtenido el carné de conducir.

Además, se constató que la mujer había sido condenada anteriormente por hechos idénticos y que, en un atestado de accidente de 2024, ella misma admitió que no disponía de licencia.

Ante estos hechos, se instruyeron diligencias contra ella en calidad de investigada no detenida, que fueron remitidas por la Sala de Atestados al Juzgado de Instrucción de Guardia.