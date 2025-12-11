Investigado por conducir una moto a más de 200 kilómetros por hora por Mallorca

Un radar instalado en el interior de una patrulla de la Guardia Civil, en una carretera de Mallorca. - GUARDIA CIVIL

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un conductor de una motocicleta por circular a más de 200 kilómetros por hora (km/h) por una carretera de Mallorca, la Ma-2040, cuya velocidad máxima permitida es de 90 km/h.

Los hechos se remontan al pasado domingo 30 de noviembre, cuando el conductor, un joven de 20 años y residente en la isla, fue captado por un vehículo radar duplicado el límite establecido en ese tramo de la vía.

Los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la seguridad vial y acarrear penas de tres a seis meses de prisión y de seis a doce meses de multa, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

También pueden suponer la realización de trabajos en beneficio de la comunidad durante entre 30 y 90 días y la retirada del permiso de conducir entre uno y cuatro años.

La Guardia Civil ha recordado que este tipo de conductas pone en grave riesgo no solo al infractor sino también al resto de los usuarios de la vía y que la velocidad excesiva es uno de los principales factores de siniestralidad en las carreteras españolas