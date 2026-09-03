Investigado un conductor ebrio que huyó tras estrellar su coche contra una rotonda en Palma

Una rueda completamente destrozada del coche siniestrado. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma investiga a un conductor por triplicar la tasa máxima permitida de alcohol cuando huía en su coche tras estrellarlo contra una rotonda.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado en la calle San Francisco de Sales, cuando una patrulla presenció el accidente.

El investigado, un español de 31 años, conducía a gran velocidad y, al entrar en la rotonda, perdió el control del coche e impactó de forma contundente contra el bordillo exterior. No obstante, el conductor no se detuvo y abandonó la rotonda por la calle de Alfons el Magnànim, por lo que los agentes le dieron el alto.

El coche presentaba cuantiosos daños materiales, con una rueda completamente destrozada, un neumático rasgado y la llanta, deformada. Por este motivo, su huída se vio dificultada.

Cuando el conductor detuvo el coche, los policías se dieron cuenta de que presentaba síntomas de haber consumido alcohol, por lo que le sometieron a una prueba de alcoholemia cuyo resultado fue el triple del límite permitido.

Los agentes le informaron de su derecho a una prueba de contraste en un centro sanitario, pero lo rechazó. El coche fue retirado por una grúa y la sala de atestados remitió el caso a la Guardia Civil.