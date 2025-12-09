Investigado un conductor por usar un carnet falso en Palma

Carnet falso - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias contra dos hombres, de nacionalidades argentina y colombiana y 55 años y 51 años, respectivamente, como presuntos autores de un delito contra la seguridad vial y de falsedad documental tras detectar que el conductor de un vehículo usaba un carnet falso.

Según ha informado en un comunicado, la investigación se inició tras detectar que el conductor utilizaba un permiso de conducir falso y que el propietario le prestaba el vehículo conociendo esta situación. Los hechos se iniciaron el 23 de octubre, sobre las 19.15 horas, cuando una patrulla del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) dio el alto a una furgoneta en un control en la carretera de Manacor.

El conductor exhibió un supuesto permiso internacional que levantó las sospechas de los agentes y el informe pericial de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) confirmó que se trataba de un documento sin validez legal, adquirido en Internet.

El documento presentaba errores evidentes y las comprobaciones confirmaron que el conductor nunca había obtenido un permiso en España y no aportó tampoco ningún carnet de conducir de su país de origen.

Paralelamente, la Sala de Atestados citó al propietario del vehículo, quien reconoció que le prestaba la furgoneta de manera habitual a su amigo, a pesar de saber que carecía de carnet. Por este motivo, se le ha investigado como cooperador necesario en el delito contra la seguridad vial. El atestado ha sido remitido al Juzgado de Instrucción de Guardia.