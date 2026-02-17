Investigado por cuadruplicar la tasa de alcohol, saltarse un semáforo en rojo y huir de un accidente en Palma

Vehículo de un investigado por delitos contra la seguridad vial en Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma investiga a un conductor de 45 años por cuadruplicar la tasa de alcohol, saltarse un semáforo en rojo y huir del lugar de un accidente.

La intervención, llevada a cabo por Agentes de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) y de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC), ocurrió la semana pasada cuando un conductor ignoró un semáforo en rojo, colisionó contra un vehículo estacionado y abandonó el lugar de forma inmediata.

Según una nota de prensa de la Policía, los agentes interceptaron al conductor minutos después presentando síntomas de embriaguez. Al ser sometido a las pruebas de etilometría, dio un resultado de 1,13 mg/l en el primer intento, siendo el límite de 0,25mg/l en aire.

No obstante, durante la práctica de la segunda prueba, el investigado mantuvo una actitud claramente obstructiva y realizó soplidos insuficientes de forma deliberada para frustrar el resultado, pese a los requerimientos reiterados de los agentes.

Asimismo, se constató que el investigado no disponía del permiso de conducir y que el turismo carecía de seguro y de la ITV en vigor, hechos por los que fue denunciado administrativamente.

La UVAC instruyó el atestado de tráfico por el siniestro y la Sala de Atestados confeccionó las diligencias penales por el presunto delito de negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol y las remitió al Juzgado de Instrucción de Guardia.