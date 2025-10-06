Investigado en Ibiza un joven de 20 años que circulaba a casi 200 km/h por la carretera de Sant Antoni

Archivo - Imagen de un agente de Tráfico en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

IBIZA, (EUROPA PRESS)

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han investigado a un joven de 20 años de nacionalidad española por un supuesto delito contra la seguridad vial en la isla de Ibiza al circular a casi 200 kilómetros por una carretera.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los hechos se remontan al pasado viernes, cuando un radar fijo de la Dirección General de Tráfico captó un turismo deportivo que circulaba en sentido a Sant Antoni a 186 kilómetros/hora, en un tramo de vía cuya velocidad máxima es de 80 km/h.

Tras detectarse el exceso de velocidad, este hecho se puso en conocimiento de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de la isla de Ibiza que iniciaron una investigación para la localización del conductor al no tratarse de una simple infracción administrativa sino de un delito penal contra la seguridad vial.

Finalmente, tras la realización de las gestiones oportunas para la localización del conductor, los agentes procedieron a investigar al joven, residente en Ibiza ciudad, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de respetar los límites establecidos y resaltar que la velocidad excesiva es uno de los principales factores de siniestralidad en las carreteras españolas, por lo que este tipo de conductas pone en grave riesgo no sólo al infractor sino al resto de los usuarios de la vía.