Investigado por manipular el contador eléctrico de su vivienda en Palma

El contador eléctrico de una vivienda que fue puenteado por un hombre. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un hombre por supuestamente manipular el contador de su vivienda para defraudar el suministro eléctrico.

Los hechos ocurrieron sobre las 08.20 horas del pasado jueves, cuando la representante de una comunidad de vecinos del barrio de Son Dameto alertó de la posible manipulación de uno de los contadores del edificio.

Hasta allí se desplazaron los agentes municipales y un operario de la empresa eléctrica. Tras realizar la inspección técnica, este último verificó que el contador de la vivienda del sospechoso, un hombre español de 41 años, había sido puenteado.

Los agentes intentaron contactar con el morador de la vivienda implicada, pero no abrió la puerta. La Policía Local actuó de oficio al constatar un supuesto delito de defraudación del fluido eléctrico.

Una vez elaborado, los policías remitieron el atestado al juzgado de guardia, en el que constaban las pruebas fotográficas de la manipulación del contador.