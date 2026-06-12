Investigado en Palma por conducir con el permiso retirado y negarse a someterse a la prueba de alcoholemia

Archivo - Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma investiga a un hombre, de 46 años y nacionalidad boliviana, por conducir con el permiso de conducir suspendido por decisión judicial y negarse a someterse a una prueba de alcoholemia.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de junio a las 19.45 horas en la calle de la Infanta Pau, tras el aviso de varios ciudadanos que alertaron de un vehículo mal estacionado que ocupaba parte de la calzada.

A la llegada de los agentes, se encontraron al conductor dormido en el interior de una furgoneta. El hombre desprendía un fuerte olor a alcohol, por lo que se le requirió para realizar la prueba de etilometría, a la que se negó de forma reiterada pese a ser advertido de que podía constituir un delito.

Tras las comprobaciones en las bases de datos policiales, los agentes confirmaron que el investigado tenía vigente una suspensión del permiso de conducir dictada por un Juzgado de lo Penal, con validez hasta finales de agosto de 2026.

El hombre fue informado de su condición de investigado no detenido y citado para un juicio rápido en la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia. Asimismo, se le denunció administrativamente por estacionamiento indebido y el vehículo fue retirado por la grúa al depósito municipal.